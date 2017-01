Angesichts der winterlichen Temperaturen fordert Ingrid Korosec, Gesundheitssprecherin der ÖVP Wien, von Gesundheitsstadträtin Sonja Wehsely die Wiedereinführung des Heizkostenzuschusses. Der Zuschuss soll 250 Euro betragen.

Der Heizkostenzuschuss wurde 2013 von der Wiener Stadtregierung abgeschafft und in der Folge durch die „Wiener Energieunterstützung“ ersetzt. Diese ist aber nur als Zusatzleistung anzusehen, heißt es von Seiten der ÖVP.

„Die Energieunterstützung wird leider in Form von Sachleistungen angeboten. Daher hilft sie jenen Menschen nicht weiter, die sich aufgrund der hohen Energiekosten das Heizen ihrer Wohnungen nicht mehr leisten können. Die Unterstützung verfehlt damit ihren eigentlichen Zweck, nämlich die anlassbezogene und zweckgebundene Hilfe“, kritisiert Korosec.

Wien ist derzeit das einzige Bundesland in Österreich, in dem es keinen Heizkostenzuschuss gibt. In anderen Bundesländern gibt es diesbezüglich bis zu 270 Euro.

„Noch dramatischer als die aktuelle klimatische Kälte ist die soziale Kälte der Stadtregierung“, so Korosec.