Wiener Kolitionspoker: Vier Sieger – drei Möglichkeiten

Rot-Türkis: Noch viele offene Gräben

Pro. In sehr schwierigen Zeiten spricht vieles für eine Koalition mit großer Mehrheit, mit Mitgliedern, die das Regierungshandwerk einigermaßen verstehen und die Wirtschaftskompetenz mitbringen. Das spricht vom Papier her für die ÖVP, die in Prozentpunkten mit Abstand die größte Wahlgewinnerin am Sonntag war. Zusammen mit der SPÖ könnte sich eine Zweidrittelmehrheit ergeben.

Es könnte sich herausstellen, dass der zuletzt stramm rechte Kurs der ÖVP und das ewige Hinhacken auf Wien eher Wahlkampf-Geplänkel und somit kein ernstes Hindernis für ein Bündnis wäre.

Hinzu kommt, dass Ludwig nachgesagt wird, in seinem Inneren ein Großkoalitionär der alten Schule zu sein. Für die ÖVP, so glaubt man zumindest in der SPÖ, ergäbe sich für Kanzler Sebastian Kurz die elegante Möglichkeit, Gernot Blümel vom Finanzministerium abzuziehen, wo dieser bisher keine allzu gute Figur gemacht hat.