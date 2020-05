Wiener knackt irisches Sprachrätsel

Sogar die irische Times berichtete am Donnerstag groß darüber, dass ausgerechnet ein in Wien geborener Ausländer das älteste Sprachrätsel des Landes gelöst hat. Dem Keltologen David Stifter ist es gelungen, den Text erstmals sinnvoll zu übersetzen. Zwar sollte der Inhalt erst am Donnerstagabend bei einem Vortrag bekannt werden, der Professor lüftete aber gegenüber dem KURIER das Geheimnis.

Doch zuerst die Vorgeschichte: Vor rund 100 Jahren wurde das „ Stowe Missal“ genannte Buch in einer irischen Kirche entdeckt. Während im 8. Jahrhundert fast ausschließlich in Latein geschrieben wurde, befindet sich am Ende auch ein etwa 35 Wörter umfassender Text in Altirisch. Seit der Entdeckung gab es sehr viele Versuche, das Mysterium auf Seite 67 des Buches zu lösen. Doch alle scheiterten an drei Worten, die sich als hartnäckiges Problem darstellten.