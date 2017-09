Wiener Hofbräuhaus ist pleite

Im April 2015 war das Lokal mit einem Pferdefuhrwerk und Bierfässern aus Deutschland zünftig eingeweiht worden. Am Mittwoch musste das "Hofbräu zum Rathaus", früher bekannt als Restaurant Adam, am Wiener Handelsgericht ein Sanierungsverfahren beantragen. Das berichtet der Kreditschutzverband KSV 1870 in einer Aussendung. 30 Gläubiger und 16 Dienstnehmer sind von der Pleite betroffen.

Wieso es zur Insolvenz kam? Schließungen von Betrieben und diverse Baustellen in der Umgebung werden von den Schuldnern als Gründe für die Umsatzrückgänge an.

Foto: /Hofbräuhaus München Laut KSV beabsichtigen die Betreiber, das Unternehmen fortzuführen und zu sanieren. Die dafür erforderlichen finanziellen Mittel sollen aus dem Fortbetrieb des Unternehmens erwirtschaftet werden.

Der noch zu bestellende Insolvenzverwalter wird nun rasch prüfen müssen, ob die Sanierungsbemühungen als erfolgsversprechend einzustufen sind.

Die Lokalchefs waren vorerst für keine Stellungnahme zu erreichen.