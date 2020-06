Wiener Gürtel wieder frei

Die Sanierungsarbeiten am Wiener Gürtel nach dem Wasserrohrbruch am Montag sind abgeschlossen. Alle vier Spuren des äußeren Lerchfelder Gürtels sind wieder frei befahrbar, teilte der ÖAMTC Dienstagfrüh mit. Wegen des Rohrbruchs war der Gürtel zwischen Koppstraße und Gablenzgasse am Montag ab 4:30 Uhr komplett gesperrt worden. Im Frühverkehr kam es daraufhin zu massiven Staus.