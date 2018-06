Wiener Grüne uneinig über Parteireform

Das Thema Verkehr – konkret der Lobautunnel – zog am Samstag keine Kontroversen nach sich. Zu Beginn des Parteitreffens beschlossen die Grünen einen Antrag, in dem sie Bürgermeister Michael Ludwig ( SPÖ) und Verkehrsminister Norbert Hofer (FPÖ) auffordern, von dem „unsinnigen und milliardenteuren Prestigevorhaben abzurücken.“

Dass diese Haltung Unfrieden in der Stadtregierung auslösen könnte, nahm Landessprecher Joachim Kovacs nicht an. Wenn ein Partner mit „Vollgaskaracho“ an die Wand fahre, müsse man ihm die Augenbinde abnehmen, sagte er in Anspielung auf die positive Haltung der SPÖ zu dem Großprojekt.

Bewaffnet mit einer Schaufel richtete er Ernst Nevrivy, SPÖ-Bezirkschef in der Donaustadt, aus: „Ich komme in die Donaustadt und schütte das Loch wieder zu.“ Hintergrund: Nevrivy hatte nach dem positiven Gerichtsurteil für den Tunnel in Anzug und Krawatte Grabungen gestartet.

Hofer will Bekenntnis

Auch Vassilakou übte scharfe Kritik. „Es handelt sich um eine milliardenschwere Investition für ein Projekt, das vielleicht vor 20, 30, 40 Jahren State of the Art gewesen wäre.“ Verkehrsminister Hofer forderte daraufhin ein klares Bekenntnis der Stadt zum Großprojekt. Er sehe die „Verkehrsentlastungsmaßnahme“ durch das Nein der Grünen „ernsthaft gefährdet“, teilte er mit.