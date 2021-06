Wiener Grüne ändern Statut für mögliche Doppelspitze

Letzteres ist allerdings unwahrscheinlich. Man rechnet damit, dass sich die nicht amtsführende Stadträtin Judith Pühringer und der zweite Grün-Stadtrat Peter Kraus gemeinsam um das Amt bewerben werden.

Grußbotschaft von Kogler

Die Landesversammlung findet grundsätzlich online statt, nur das Vorsitzteam sowie Kraus und Pühringer sind im Filmquartier in Margareten vor Ort und führen von dort durch die Veranstaltung.

Eingangs meldetet sich Bundesparteichef Werner Kogler in einem kurzen Video zu Wort: Die Grünen seien eine Partei der Ökologie und der Gerechtigkeit – und eine „Gruppe, die sowohl in der Opposition als auch in der Regierung etwas weiterbringen“, sagte er. „Ihr werdet das auf eurer Ebene machen.“

Aus für fossile Antriebe ab 2030

Vor der Statutenänderung stellen die Grünen noch die inhaltlichen Weichen für ihre Arbeit – und zwar mit einem Leitantrag mit dem Titel „Aufbruch in die Zukunft. Aufbruch in ein Grünes Jahrzehnt“.