Wiener Genuss-Event: 100 Küchenchefs treffen 100 Winzer

Nirgendwo sonst in Wien drängen sich Spitzenköche und Top-Winzer so dicht wie auf der Gault& Millau Genuss-Messe, die heuer am 7. und 8. September im Kursalon Hübner stattfindet. Besucher des Gourmet-Events erwartet eine kulinarische Reise durch Europa mit 100 Küchenchefs und 100 Weinmachern. Der KURIER verlost 2 x 2 Tickets – zwei für Samstag, zwei für Sonntag.

Die Verkostungsstände sind international besetzt: Mit David Newstead, Executive Chef im Soneva Resort in Koh Kood Thailand, wird dieses Jahr zum ersten Mal Asien bei der Genussmesse vertreten sein. Zu den österreichischen 4-Hauben-Stars Konstantin Filippou ( Konstantin Filippou), Silvio Nickol (Gourmet Restaurant Palais Coburg), Rudi Obauer (Obauer), Heinz Reitbauer (Steirereck) und Simon Taxacher (Simon Taxacher) gesellen sich außerdem die zwei deutschen Küchenchefs Daniel Schimkowitsch (L.A. Jordan, Deidesheim) und Bobby Bräuer (EssZimmer, München). Aus Slowenien reist Jure Tomic (Ošterija Debeluh, Brežic) an, aus Südtirol kommt Oskar Messner (Pitzock essen & trinken, Villnöß) und aus Israel Raz Rahav (OCD Restaurant, Tel Aviv).