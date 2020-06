Widerstand gegen Umbaupläne

Dessen Zukunft sehen die Jöbstls durch die Umbaupläne gefährdet. Denn bis dato liege ihnen noch kein Angebot zum Erhalt der Freiluft-Gastromeile vor, obwohl sich die Bevölkerung in einer Umfrage dafür ausgesprochen habe. Sie können sich auch nur schwer vorstellen, dass sich der geplante Wohnbau mit dem Veranstaltungsareal verträgt. Unter der Parole „Rettet Sand in the City“ wollen sie daher eine Petition in Gemeinderat einbringen. Die Forderung: Der Wohnturm darf nicht gebaut werden.

Bei der WertInvest versteht man die Aufregung zu diesem frühen Zeitpunkt nicht: „Erst vorige Woche habe ich Herrn Jöbstl in einem persönlichen Gespräch informiert, dass wir zum derzeitigen Planungsstand noch keine Aussagen über die künftige Nutzung der Freiflächen treffen können“, betont Geschäftsführerin Daniela Enzi gegenüber dem KURIER. Nur eines stehe jetzt schon fest: „Es soll eine qualitätsvolle Nutzung geben, die dem Areal entspricht.“

Wohn- und Freizeitangebote würden einander keineswegs zwangsläufig in die Quere kommen, ist Enzi überzeugt. „Das haben beispielsweise die positiven Erfahrungen im MuseumsQuartier gezeigt.“

Derzeit sind die Betreiber des Beachclubs Untermieter des WEV, der seinerseits Pächter des Areals ist. Sollte mit dem WEV eine vertragliche Einigung erzielt werden, könnte künftig die Sommer-Bespielung allerdings in die Hände der WertInvest fallen.