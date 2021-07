Wiener City will weniger Fiaker am Stephansplatz

Um den Verlust auszugleichen, könnte - so lautet der Vorschlag des Bezirks - ein neuer Standort eingerichtet werden. Empfohlen wird dafür der Burgring. Der Beschluss soll in einer Sitzung am heutigen Mittwoch gefällt werden, hieß es. Laut dem Sprecher werden sämtliche Fraktionen im Bezirk dem Antrag zustimmen.