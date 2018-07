Wiener Boulderbar: Hoch die Wände

Schuhe in knalligen Farben, die am Rucksack baumeln, Sportshorts, T-Shirt: Wer in diesem Aufzug die Hannovergasse entlang geht, hat einen bestimmten Innenhof am Ende der Straße als Ziel. Jenen an der Nummer 21 nämlich, auf Höhe des Marktes, in dem die Boulderbar untergebracht ist.

Nach der Kassa (Tageseintritt: 9,90 Euro) wird klar, was mit diesem Namen gemeint ist: Vom kleinen Gastro-Bereich aus können Besucher durch große Glasscheiben die Kletterer in der Halle beobachten. Diese hangeln sich ohne Seil, dafür in maximal viereinhalb Meter Höhe von Griff zu Griff.