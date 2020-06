Wiener AKH: Wieder Patienten abgewiesen

Die diensthabende Medizinerin (Name der Redaktion bekannt) soll eine Untersuchung verweigert haben. "Warum kommen Sie in der Nacht. Das ist kein Notfall", habe die Ärztin gesagt, so der Taxler zum KURIER.

Skreta erklärte, dass sein Sohn bereits im Preyerschen Kinderspital auf der Isolierstation aufgenommen wurde. "Das interessierte die Ärztin nicht im Geringsten. Ganz im Gegenteil. Sie wurde immer grantiger. Die Dame wirkte verschlafen und desorientiert. Schließlich wurde meine Bekannte doch begutachtet." Skreta aber soll eine Untersuchung verwehrt geblieben sein.

Auf KURIER-Anfrage bezog das AKH Stellung zu dem Fall. Sprecherin Karin Fehringer: "Der Patient wurde auf der Notfallaufnahme administriert und von einer Augenärztin untersucht. Es wurde keine Notwendigkeit zur stationären Aufnahme gesehen."

Dagegen verwehrt sich der Patient: "Ich wurde nicht untersucht. Ich ging sogar zum Schwestern-Stützpunkt und verlangte einen Aktenvermerk. Das wurde abgelehnt. Wir haben Sorge um unser Augenlicht. Denn wir kennen den Auslöser der Infektion nicht."