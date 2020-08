Wien-Wahl: Wer hinter den Kleinparteien steckt

Wahlkreise

Zusätzlich zu den Wien-weiten Kandidaturen gibt es drei Listen, die bei der Gemeinderatswahl nur in einigen Wahlkreisen an Stimmzettel stehen werden:

VOLT (paneuropäische Liste) Die „erste und einzige paneuropäische Partei“ wurde im März 2017 als Reaktion auf das Brexit-Votum in Großbritannien gegründet und tritt in den beiden Wahlkreisen Zentrum (Bezirke 1, 4, 5, 6) und Innen-West (Bezirke 7, 8, 9) an. Gefordert wird ein Wahlrecht für Unionsbürger auf Gemeindeebene, ein Europa-Stadtwanderweg, eine City-Maut und eine Teil-Legalisierung von Cannabis.

WIFF (Wir für Floridsdorf) Gegründet von Ex-FPÖ- und dann BZÖ-Mann Hans-Jörg Schimanek, der auch im Umfeld von Neonazi Gottfried Küssel aktiv war. WIFF tritt zum 3. Mal bei einer Bezirksvertretungswahl an. 2015 kam die Floridsdorfer Kleinpartei auf 4,96 Prozent – und stellt daher drei der 60 Mandatare im Bezirksparlament. WIFF hat sich ganz den „Zuständen“ in Floridsdorf verschrieben: dem Sterben der Einkaufsstraßen, der Lebensqualität im Gemeindebau und dem schwindenden Grünraum. Ihre Lieblingsfeinde: die SPÖ und der Magistrat.

PRO (PRO23 – Liste Ernst Paleta) Die Partei wurde 2016 vom ehemaligen ÖVP-Klubobmann Ernst Paleta gegründet, nachdem er nach 45 Jahren aus der ÖVP Liesing ausgetreten war. Mit Pro23 setzt er sich für weniger Bautätigkeit und bessere Öffi-Anbindung ein.

Bezirksvertretungswahl

Bei der Bezirksvertretungswahl treten SPÖ, ÖVP, Grüne, FPÖ, NEOS, das Team HC Strache und das Bündnis Links in allen 23 Bezirken an. Die Bierpartei tritt in allen Bezirken außer der City an; SÖZ in allen außer dem 1., 4., 6. und 8. Und dann gibt es noch sieben Parteien, die nur in je einem Bezirk antreten:

Liste KURZ Mit Bundeskanzler Sebastian Kurz will die Liste in keinerlei Zusammenhang stehen. Die Gruppierung heißt eigentlich „die Partei“, wird aber unter dem Namen „Liste Kurz“ bei der Wahl (2., 3. und 16. Bezirk) antreten, und zwar als Satire-Partei, wie ihr Wahlprogramm unschwer erkennen lässt. Die Forderungen lauten etwa: freiwilliges homosexuelles Jahr, Integrationskurs für Deutsche oder ein generelles Rausch-Verbot in Lokalen.

Liste VOLK wird angeführt von Anatolij Volk, der 2018 das Volksbegehren „ASYL europagerecht umsetzen“ initiierte. Eine Website (2. Bezirk) sucht man online vergeblich.

Wandel (WANDL) Der Wandel tritt bei der Wahl in Neubau an, Spitzenkandidat ist Christoph Schütter. Er fordert, alle öffentlichen Parkplätze aus Neubau zu verbannen und den Ottakringer Bach an die Oberfläche zu holen. Der Wandel hat an Präsenz gewonnen, da er die Debatte um den Hauptwohnsitz von Heinz-Christian Strache angestoßen hat.

Pro Hetzendorf Nur in Meidling kandidiert Franz Schodl mit seiner Liste, die sich für direkte Demokratie bei Bau- und Verkehrsprojekten einsetzt. Schodl (69) sitzt seit 1991 im Bezirksparlament – bis 1999 für die Grünen, dann als wilder Abgeordneter und seit 2001 für Pro Hetzendorf.

WIR Hietzing Die Liste Wir Hietzing sieht sich als „Bürgerplattform“. Die Protagonisten fallen mit ihrem Kampf gegen die Verbauung des Hörndlwald-Areals und den Bau der Hochtrasse für die Verbindungsbahn auf. Die Wähler goutierten das bei der Wahl im Jahr 2015 nur mäßig: Die Liste kam auf 0,75 Prozent.

Partei der Arbeit Sie will nichts weniger als den „Sturz der bürgerlichen Klassenherrschaft und der kapitalistischen Ausbeutung“ sowie den „revolutionären Klassenkampf für den Sozialismus“. Führen will sie den von Ottakring aus: Das ist der einzige Bezirk, in dem sie antritt. Im Jahr 2015 konnte sie dort 79 Wähler von sich überzeugen.

Mein Wien Nur in Floridsdorf kandidiert das Wahlbündnis um Robert Marschall, Obmann der EU-Austrittspartei. Spitzenkandidat ist Günther Koller, Parteiziel mehr direkte Demokratie.