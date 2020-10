Wien-Wahl: Ein Abend ohne klares Ergebnis

Von einer möglichen Schwankungsbreite von rund 1,5 Prozentpunkten in den Hochrechnungen am Ende des Wahlabends sprach Wahlforscher Christoph Hofinger (SORA) am Freitag in der ZiB2. Weil ein Großteil der Wahlkarten erst am Montag und Dienstag ausgezählt wird, wird es auch wohl so lange dauern, bis verlässliche Daten vorliegen.

Das gilt vor allem für Detailergebnisse, bei denen eine sehr knappe Entscheidung zu erwarten ist. Allen voran bei der Frage, ob das Team HC Strache den Einzug in den Gemeinderat schafft. In den Umfragen lag die Partei stets knapp bei der Fünf-Prozent-Marke, die dafür nötig ist.