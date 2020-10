NEOS: Spannung für Christoph Wiederkehr

Christoph Wiederkehr machte sich im Zuge des Wahlkampfes einen Namen. Das sagte auch Bundeschefin Beate Meinl-Reisinger noch beim Wahlabschluss am Samstag in Wien Mitte. Der jüngste Spitzenkandidat im Feld lieferte nämlich allen Unkenrufen zum trotz eben eine starke Performance ab. Insbesondere in den TV-Duellen, in denen er in den sozialen Medien auch Beobachtern, denen beim besten Willen keine Neos-Nähe vorgeworfen werden kann, wiederholt Respekt abnötigte.

Bildung,Transparenz, Bürgerbeteiligung



Auch inhaltlich kamen aus der liberalen Ecke regelmäßig Vorstöße. Die Themen Bildung und Transparenz sind sowieso tief in der pinken DNA verankert, doch auch ihr – verhältnismäßig – jüngstes Steckenpferd Klima und Nachhaltigkeit bildete da keine Ausnahme.



Manche der liberalen Vorschläge (Rad-Highways, baulich getrennte Radwege auf allen Straßen im Stadtgebiet, auf denen 50 km/h erlaubt sind, Innere Stadt als verkehrsfreie Zone) könnten auch aus dem Grünen Wahlprogramm stammen, andere (Stadtseilbahn zwischen Hütteldorf und Ottakring) muten auf den ersten Blick etwas skurril an.

Für die Wirtschaft

Eine klare Positionierung in der Klimafrage war es allemal und das können nicht alle Parteien von sich behaupten.Vehement ins Visier nahmen die Neos im Wien-Wahlkampf auch die Wirtschaftstreibenden. Nicht nur mit klassischen liberalen Forderungen nach Entbürokratisierung, sondern insbesondere auch mit ihrer anhaltend scharfen Kritik an den Corona-Hilfspaketen der türkis-grünen Bundesregierung sowie der „Gutscheinpolitik“ von SPÖ-Bürgermeister Michael Ludwig.



Das Problem: Niemand tat den Neos den Gefallen, ihre Vorschläge auch aufzugreifen. Selbst der erfolgreiche Kampf für ein Fairnessabkommen für den Wahlkampf, das am Ende immerhin von SPÖ, Grünen, Links und SÖZ unterschrieben wurde, blieb am Ende Connaisseuren vorbehalten. Ein Teil des Problems, denn trotz aller Bemühungen wurden die im Wien-Wahlkampf nach links gerückten Neos zwischen Rot und Grün aufgerieben. Auch gelang es augenscheinlich nicht, den Grünen beim Thema Klima den Schneid abzukaufen.



Der Eintritt in eine Koalition mit der SPÖ könnte trotzdem gelingen. Manche Konzepte wie der seit langem geäußerte Neos-Wunsch nach einem S-Bahn-Ring um Wien könnten freilich dennoch Realität werden, wenn die Wahl einmal etwas gesickert ist.