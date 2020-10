Wien wählt: 32 Fakten zur Hauptstadt

# 12 Gemeindebauten

500.000 Menschen leben in 220.000 Wohnungen in den 2.300 Wiener Gemeindebauten. Der erste war der Metzleinstalerhof. Er liegt am Margaretengürtel 90–98 und wurde von 1916 bis 1925 gebaut.

# 13 Bürgerbeteiligung

Vergangenes Jahr hat der Petitionsausschuss des Gemeinderats 26 Petitionen verabschiedet. Bürger haben die Möglichkeit, über dieses Instrument konkrete Anliegen an das Rathaus heranzutragen. 500 Unterschriften sind dazu nötig.

# 14 Begegnungszonen

13 Begegnungszonen wurden im gesamten Stadtgebiet bisher verordnet. Die wohl bekannteste ist jene in der Mariahilfer Straße. Sie war aber nicht die erste Begegnungszone Wiens: Dieser Titel kommt der Wehrgasse in Margareten zu.

#15 Schulen

Für 17.800 Kinder hat heuer der sogenannte „Ernst des Lebens“ begonnen: Sie sind in die Schule gekommen. Bundesweit haben 87.000 Mädchen und Buben ihre Schulkarriere gestartet, das sind knapp zwei Prozent mehr als im Vorjahr.

#16 Hotels

In Wien gab es im Vorjahr 68.000 Betten in Hotels und Unterkünften. Rund elf Prozent aller Jobs in Wien sind der Tourismus- und Freizeitwirtschaft zuzuordnen – das entspricht 116.500 Arbeitsplätzen.

# 17 Hundertjährige

Exakt 289 Wienerinnen und Wiener waren zu Jahresbeginn 100 Jahre alt – oder sogar noch älter. Darunter waren 247 Frauen, aber nur 42 Männer. Ganz Österreich zählte zu diesem Zeitpunkt 1.193 (Über-)100-Jährige.

# 18 Start-ups

Die Start-up-Szene boomt. Doch in Wien gibt es die meisten Jungunternehmer-Pleiten: 34,5 Prozent der Firmen gehen in Österreich vor ihrem vierten Geburtstag in Konkurs, 40 Prozent davon sind aus Wien.

#19 Straßenbaustellen

Ein Pflaster- bzw. Randstein kann bis zu 150 Kilogramm schwer sein. Im Jahr 2019 hat die Stadt Wien 433 Straßenbaustellen abgewickelt und 8.760 Aufgrabungen im öffentlichen Raum koordiniert.

# 21 Parteien

Bei der heutigen Gemeinderatswahl rittern die Parteien um 100 Mandate. Neun Listen treten dieses Mal Wien-weit an: SPÖ, FPÖ, Grüne, ÖVP, Neos, Team HC Strache, Links, SÖZ und die Bierpartei.

# 22 Wohnen

554,6 Euro betrug die durchschnittliche Miete samt Betriebskosten pro Wohnung (gefördert und privat gemeinsam betrachtet) im Vorjahr. Auf den Quadratmeter bezogen sind das 8,4 Euro.

# 23 Taxis

Wien zählt rund 3.000 Taxis. Auf das gesamte Stadtgebiet verteilt sind 250 Standplätze zu finden. Den ersten gab es übrigens im Jahr 1909 am Michaelerplatz. Damals waren 409 Taxis in Wien unterwegs sind.