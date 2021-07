Wien: "Verpachtete" Kinder als Taschendiebinnen

Das erbeutete Geld wurde in der Regel gebunkert, damit die Kinder und Jugendlichen im Fall eines Aufgriffs keine größeren Beträge bei sich hatten. "Sie haben das Geld zum Beispiel in einem Plastiksackerl in einem Park vergraben. Wir haben aber auch Geldverstecke in U-Bahn-Stationen gefunden", sagte Pogotz. War genug beisammen, wurde das Geld per Kurier oder Money-Transfer an die Hintermänner geliefert. Während die Mädchen ihrer Tätigkeit nachgingen, hielten sich die Hintermänner - die ebenfalls häufig ihren Aufenthaltsort wechselten - nach den Erkenntnisse der Ermittler vorzugsweise beim Shopping oder im Kaffeehaus auf. Einer der in Wien festgenommenen Beschuldigten fuhr einen Ferrari.

Die Mädchen selbst haben nach Angaben von Pogotz nicht unbedingt einen Bezug zu Bargeld, wie er anhand eines Beispiels darstellte. So erstand eines von ihnen nach einem erfolgreichen Beutezug eine Handtasche und Schuhe um 1.000 Euro. Als sie wenig später keine Verwendung mehr dafür hatte, warf sie die Einkäufe kurzerhand weg.

Die Arge Taschendiebstahl wurde innerhalb des Landeskriminalamts Wien im Jahr 2009 als Reaktion auf eine steigende Zahl derartiger Delikte gegründet, wie Landespolizeipräsident Gerhard Pürstl erläuterte. Das große Problem waren bereits damals Banden, die Kinder und Jugendliche als unmittelbare Täterinnen einsetzten. Die Zahl der Taschendiebstähle ist in der Bundeshauptstadt von einem Höchststand 2008 mit 28.000 Anzeigen auf knapp 18.000 im Jahr 2016 zurückgegangen. In Wien werden ungefähr zwei Drittel aller in Österreich angezeigten Taschendiebstähle begangen. Die aus elf Mitarbeitern bestehende Arge klärt jährlich bis zu 1.150 Fakten. Seit 2013 wurden auf Basis ihrer Ermittlungen 58 Menschen verurteilt.