Merci Chérie: Udo Jürgens hat einen Doppelgänger

In zwei Outfits kennt man Udo Jürgens. Im schwarzen Anzug am Klavier und im weißen Bademantel, in dem er stets seine Zugaben bestreitet. Bei seinem Doppelgänger hat man sich für ersteres entschieden. Seit Mittwoch ist der Entertainer als Wachsfigur im Madame Tussauds im Wiener Prater zu sehen.

Im „ Musikraum“ befindet sich Udo Jürgens in bester Gesellschaft. Er ist neben anderen Musik-Größen wie Elvis Presley, Madonna oder Michael Jackson zu bewundern.