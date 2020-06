Wien: Solarzellen statt Aktiendepots

Die rot-grüne Stadtregierung macht künftig verstärkt Schönwetterpolitik. Im Mai geht Wiens erstes Bürgersolarkraftwerk am Gelände des Kraftwerks Donaustadt in Betrieb. Drei weitere sollen im Herbst folgen. Finanziert werden die Projekte von den Wienern selbst – zumindest von jenen, die sich daran beteiligen wollen. Die Idee: Bürger können Kraftwerksanteile in Form von Solarpaneelen kaufen und erhalten dafür eine jährliche Verzinsung von 3,1 Prozent (siehe Grafik).

„ Wien setzt somit einen großen Schritt in Richtung Energiewende“, zeigten sich Wiens Vizebürgermeisterinnen Maria Vassilakou ( Grüne) und Renate Brauner ( SPÖ) bei der Präsentation des Projektes am Dienstag überzeugt. „Wer in das Bürgersolarkraftwerk investiert, erhält eine Vergütung von 30 Euro pro Jahr und Paneele“, sagte Brauner. „Nach knapp 25 Jahren Laufzeit bekommt man außerdem die gesamten Investitionskosten zurück.“