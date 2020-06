Wien sieht keine Drogenprobleme

Wiens Drogenkoordinator Michael Dressel erklärt, warum er gegen die Schaffung von Konsumräumen ist und warum die Stadt überlegt, in ferner Zukunft eine weitere Betreuungseinrichtung zu bauen.

KURIER: Polizei und Politik haben nicht gemerkt, dass auf einem Spielplatz mitten in Wien Drogen konsumiert werden. Wie ist das möglich?

Michael Dressel: Vorweg: Es ist nicht zu tolerieren, wenn Drogenkranke auf einem Spielplatz Drogen konsumieren. Das gehört geahndet. Zu Ihrer Frage: Wir haben ein enges Netzwerk mit Polizei, MA 42 und mit den Bezirken über die Stadt geknüpft. All diesen Partnern ist im konkreten Fall nichts aufgefallen. Klar ist, dass hier Konsumspuren vorliegen. Es ist aber unwahrscheinlich, dass hier im großen Ausmaß Drogen konsumiert wurden. Man muss daher schon auch die Kirche im Dorf lassen.



Welche Konsequenzen wurden gezogen?

Sozialarbeiter und Polizei waren sofort vor Ort. Bis jetzt wurde aber niemand angetroffen. Wir bleiben dennoch dran.



Ist der Vorfall Andreaspark ein Einzelfall oder ein Sittenbild verfehlter Drogenpolitik?

Ein Sittenbild ist es sicher nicht. Der öffentliche Konsum ist stark zurückgegangen. Vor 10 Jahren umfasste die offene Szene 1000 Personen, heute sind es ca. 300, von denen ein Teil öffentlich Drogen nimmt. Den letzten vergleichbaren Vorfall mit Suchtkranken auf einem Spielplatz gab es vor einem Jahr.

Zuletzt war von Drogentreffpunkten in der Josefstädter Straße, der Novaragasse, am Rennweg und eben jetzt im Andreaspark die Rede. Ist dem nicht beizukommen?

Die letzte große Aufenthaltsszene hatten wir bis vor wenigen Jahren am Karlsplatz. Dort haben sich oft 400 Suchtkranke gleichzeitig aufgehalten. Diese Zeiten sind vorbei. Illusorisch wäre aber zu glauben, dass wir den Konsum völlig aus dem Stadtbild verbannen können. Das wird es immer geben.



Was ist aber mit den Hotspots Rennweg und Josefstädter Straße?

Hier geht’s um den Handel mit Drogen. Nach wie vor wird in der U4, der U6 und in der S-Bahn mit illegalen Substanzen gehandelt. Aber auch diese Hotspots wurden weniger. Die Polizei leistet bei diesem Katz-und-Maus-Spiel bis heute sehr gute Arbeit .



Es ist aber wohl schwer zu glauben, dass mit der Räumung des Karlsplatzes vor der Wien-Wahl sich plötzlich eine ganze Personengruppe in Luft aufgelöst hat. Wie soll das möglich sein?

Niemand hat sich in Luft aufgelöst. Dies gelang dadurch, dass wir unsere Kapazitäten mit der Eröffnung des Jedmayer verdoppelt haben. Außerdem ist die Wohnversorgung Suchtkranker mittlerweile sehr hoch. Viele dieser Menschen sind gut integriert. Auf der Straße konsumieren nur Leute, die schon sehr verelendet sind. Und diese Verelendung ist weniger geworden.