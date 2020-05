Sieben Postüberfälle: Zwölf Jahre Haft

Das sollte sich bald ändern. Der 25-Jährige tat sich mit Dusko J. (31) zusammen und heuerte gemeinsam mit diesem bei Ausflügen zu ihren jeweiligen Freundinnen nach Serbien junge, beschäftigungslose Männer an, die für sie die Raubzüge in Wien durchziehen sollten, während sich die beiden im Hintergrund hielten. Es sei einfach gewesen, die unmittelbaren Täter anzuwerben, verriet Daniel J. dem Gericht: „Der eine hatte nichts zu essen, der andere lebte auf der Straße. Einer war ein Heimkind.“

Laut Anlage lotsten Daniel J und Dusko J. die Männer nach Wien, mieteten sie in einem billigen Hotel ein, rüsteten sie mit täuschend echt aussehenden Spielzeug- oder Gaspistolen aus, gaben ihnen Sturmhauben oder Strumpfmasken, zeigten ihnen die Postämter, zu deren Lasten man sich bereichern wollte, chauffierten sie zum Tatort und standen Schmiere, wenn es ans Eingemachte ging.

Das Postamt in der Gymnasiumstraße in Währing und jenes in der Kuefsteingasse in Penzing wurden gleich zweimal heimgesucht, wobei die Täter vor allem in ersterem reiche Beute machten. Am 19. März 2012 entnahmen sie einem Tresor knapp 38.000 Euro, am 25. April sage und schreibe 143.000 Euro. Zusätzlich wurde noch eine Zweigstelle der Post AG in der Lehnergasse in Rudolfsheim-Fünfhaus erleichtert.