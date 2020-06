Die lukrative Jagd nach dem Schwarzgeld

Der belgische Schäfer Sam schnüffelt an den wartenden Flugpassagieren in Wien-Schwechat. Kaum rollt das Gepäcksband an, springt er hinauf, kein Koffer bleibt von seiner Nase verschont. Bei einem blauen Koffer bleibt er plötzlich stehen. Seine Hundeführerin weiß: Hier ist der dreijährige Sam fündig geworden. Im Inneren muss sich eine große Menge Bargeld befinden.

Die Finanz ist auf der Jagd nach Schwarzgeld. Bargeld und Edelmetall ab einem Wert von 10.000 Euro müssen EU-weit angemeldet werden – so sollen größere Geldflüsse nachvollziehbar sein.

Im Vorjahr wurden die Beamten 130 Mal fündig. Bargeld in der Höhe von 8,2 Millionen war nicht angemeldet – im Vergleich zum Jahr 2012 ein gewaltiger Sprung nach oben. Damals waren es 5,26 Millionen Euro.