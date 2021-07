Schwechat: AUA-Maschine wegen "ungewöhnlichen Geruchs" umgekehrt

Zwischenlandung

Ebenfalls ein betrunkener Fluggast hat Dienstabend eineam "blue danube airport linz" inausgelöst. Das teilte die Landespolizeidirektionin einer Presseaussendung am Mittwoch mit.

Der 46-jährige Bulgare begann während eines Ryanair-Fluges von Sofia nach London zu randalieren. Er stritt mit anderen Passagieren und fuchtelte mit seinen Armen herum. Dabei brach eine alte Wunde an seiner rechten Hand auf, die stark blutete. Andere Personen wurden nicht verletzt. Aus Sicherheitsgründen entschloss sich der Pilot gegen 22.30 Uhr in Linz-Hörsching zwischenzulanden. Die Maschine hob kurz danach wieder nach London Stansted ab.

Am Flughafen wurde der Bulgare schon von der Polizei erwartet, die ihn aus dem Flugzeug holte. Dabei leistete er keinen Widerstand. Die Beamten veranlassten die Einlieferung in die Universitätsklinik zur Versorgung der Verletzung. Die Einvernahme des Mannes ergab, dass er nach London wollte, um dort einen "Spaziergang" zu machen. Allerdings kaufte er sich in Bulgarien eine Flasche Ouzo, die er vor dem Abflug zur Hälfte austrank, den Rest leerte er im Flugzeug. Er wurde auf freiem Fuß wegen "vorsätzlicher Gefährdung der Sicherheit der Luftfahrt" angezeigt.