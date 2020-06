Wien: "Schutzzonen haben sich bewährt"

Neun Schutzzonen gibt es in Österreich. Vier in Traiskirchen, zwei in Innsbruck und jeweils eine in Wien, St. Pölten, Bad Vöslau und Feldbach. "Aber einige davon kann man auflösen", sagt FPÖ-Nationalratsabgeordnete Dagmar Belakowitsch-Jenewein. "Es fehlen die Polizisten, die das überprüfen", sagt sie. Obwohl: Laut Innenministerium wurden im Vorjahr 202 Personen aus den Schutzzonen verwiesen – alle wegen "Gefährdung im Sinne des Suchtmittelgesetzes". "Aber aus der Aufstellung ist nicht herauszulesen, wo die Wegweisungen erfolgt sind", kritisiert Belakowitsch-Jenewein. In der neuen Schutzzone in Bad Vöslau sei überhaupt nur zehn Mal kontrolliert worden. "Und über Feldbach und Wien gibt es gar keine genauen Zahlen. Da soll ein Schutzgefühl erzeugt werden, das es gar nicht gibt."

Doch es wirkt. "Die Schutzzone hat sich absolut bewährt", sagt Gordon Emrich, Direktor der Evangelischen Schule. "Ich sehe jetzt viel Polizei. Und auch die Bettler sind weg", meint Passantin Leopoldine Corel. "Das war kein schönes Bild früher", meint Verkäuferin Christine Tuczai vom Schuhgeschäft Vanity. "Aber schauen wir einmal, wie es ist, wenn die Baustelle fertig ist."