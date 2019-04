Wien: Schiitenverein verstört mit homophobem Youtube-Video

Deshalb ist nun nicht mehr zu sehen, wie in einem etwa zweiminütigen mutmaßlich an Kinder adressierten Animationsvideo über die Verkommenheit der westlichen Gesellschaft und die globale Vernichtungskraft der Homosexualität referiert wird. Homosexualität bedeute das Ende der Menscheit, hieß es da. In dem Filmchen wurde suggeriert, dass eine Gesellschaft, in der es auch gleichgeschlechtliche Paare gibt, keine Zukunft habe. "Ungefähr zwei Drittel der Gemeinschaft wird in der Zukunft nicht mehr existieren, weil es keinen Nachwuchs gibt", erklärte der Sprecher im fließendem Deutsch. Nur eine natürlich gegründete Familie könne "kinderreich werden".

Geschlechterrollen

Auf dem mittlerweile komplett gelöschten Youtube-Kanal waren etwa drei Monate lang aber noch eine Reihe anderer "Aufklärungsvideos" der izia zu sehen. So etwa ein Animationsfilm, der die Gleichberechtigung von Männern und Frauen im Islam thematisierte. Darin hieß es, Männer und Frauen seien zwar gleichberechtigt, aer "in verschiedener Gestalt". Während es die Aufgabe des Mannes sei, für den Unterhalt zu sorgen, kümmere sich die Frau um die Kinder. Buben und Mädchen seien daher auch "gerecht" zu erziehen. So wäre es natürlich, Buben einen Ball und Mädchen eine Puppe zu schenken. Beiden einen Ball zu schenken, wäre dagegen ungerecht.

Die Rolle des muslimschen Mädchens Fatima in der Gesellschaft erzählte ein anderes Video: Fatima, die in erster Linie drei Themen beschäftigen ( Bildung, Ehegatte und Lebensunterhalt), weigert sich ihr Kopftuch abzunehmen und besucht deshalb eine islamische Schule und eine Universität, wo diese Entscheidung akzeptiert wird. Nach ihrer Ausbildung heiratet sie einen ebenfalls muslimischen Mitschüler. Das "gute Jobangebot" aus der Wirtschaft schlägt sie aus und entscheidet sich stattdessen für den "glücklicheren Weg" der Mutterschaft.

"Grenze überschritten"

"Völlig inakzeptabel" findet ÖVP-Integrationssprecher Karl Nehammer die Causa. "Noch dazu, wenn sich das Video gezielt an Kinder richtet." Hetze gegen Homosexuelle habe in unserer Gesellschaft keinen Platz. „Sollte sich bewahrheiten, dass dieses Video vom Islamzentrum ist, wurde klar eine Grenze überschritten, deshalb sollte die Islamische Glaubensgemeinschaft aktiv werden, diese Vorgänge aufklären und ihnen ein Ende setzen“, so Nehammer.

Seitens der Islamischen Glaubensgemeinschaft (IGGÖ), in deren oberstem Gremium die Schiiten infolge einer Entscheidung des Kultusamts zurzeit nur "beobachtenden Status" haben, ist man um eine Gespräch mit der iranischen Botschaft bemüht.