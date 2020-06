Wien: Sag mir, wo die Hunde sind

Für die einen sind sie der beste Freund des Menschens, für andere nur "Gehsteigscheißerln". Kaum etwas polarisiert in Wien so sehr wie die Hunde. Auch in den Zeitungsredaktionen gibt es zu kaum einem anderen Thema, so viele Zuschriften und Anrufe.

Mit der Einführung des verpflichtenden Hundechips kann nun jedenfalls erstmals eine "Einwohnerstatistik" für die Vierbeiner erstellt werden. So sind derzeit knapp 32.000 Hunde in Wien offiziell bei den beiden privaten Anbietern Petcard und Animaldata gemeldet, wie in einer aktuellen Anfragebeantwortung der FPÖ durch Gesundheitsminister Alois Stöger zu lesen ist. Auf rund 54 Wiener kommt somit offiziell ein Spaniel, Schäfer oder Chihuahua.

Am geringsten ist die Hundedichte – mit großem Abstand – in den Bezirken Wieden und Neubau, wo auf 104 beziehungsweise 109 Bewohner ein Vierbeiner kommt. Generell ist natürlich der Anteil in der Innenstadt geringer, da dem besten Freund des Menschen hier auch der nötige Auslauf fehlt.

Fast ein Drittel der Hunde lebt demnach ohnehin jenseits der Donau, rund 9300 der Tiere sind in Transdanubien bei den zwei privaten Anbietern "hauptgemeldet". Jeder 29. Donaustädter und jeder 37. Floridsdorfer hat einen Vierbeiner an der Leine.

Mit Respektabstand folgen die Bezirke Döbling und Liesing, die ebenfalls genügend Auslauf bieten. Dahinter folgen etwa gleichauf die vier Bezirke Penzing, Favoriten und Simmering, die ebenfalls noch ganz knapp unter dem Stadt-Durchschnitt liegen.