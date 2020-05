Wien: Rote Waffe gegen blauen Vormarsch

Viel wurde in den letzten Wochen über junge rote Schnösel geschrieben – über die Niko Pelinkas und Laura Rudas’ der SPÖ, die aus dem Dunstkreis der Wiener Partei in die Bundespolitik gespült wurden. Angepasste Nadelstreif-Sozis, denen die eigene Karriere wichtiger zu sein scheint als endlose Diskussionen über Verteilungsgerechtigkeit, hieß es.

„Es ist ärgerlich, wenn jetzt alle Junge auf dieses Bild reduziert werden“, sagt Peschek, während im Hintergrund die Bässe wummern. „Wir sind nämlich auch noch da.“

Mit „wir“ meint der Donaustädter Leute wie sich selbst, Bernhard Häupl oder Niki Kowall. Die Genossen eint, dass sie ein linkeres Profil der Bundespartei einfordern. „Der dritte Weg, den die Sozialdemokratie in den 90ern europaweit und auch in Österreich einschlug, war Unsinn“, sagt Peschek, der im Gemeindebau aufwuchs und der die Schriften des Parteigründers Viktor Adler gelesen haben will. „Die SPÖ muss Heimat progressiver Linker sein.“

Bürgermeister Michael Häupl ( SPÖ) überzeugte den Gewerkschafter, den Kritiker ob seines Auftretens auch „roten Strache“ nennen, vor etwas mehr als einem Jahr zur Kandidatur. Und Peschek lief sich fortan in Betrieben und Diskos die Füße wund. „Wir haben uns zu lange nicht um junge Arbeiter gekümmert. Da entstand ein Vakuum, das die FPÖ füllen konnte.“