Wien: Raser-Rowdys besetzen Tankstelle

Also engagierte das Ehepaar den Sicherheitsdienst T1. Und der hat auf der Tankstelle alle Hände voll zu tun. T1-Chef Gerhard Zeminar beschreibt das Szenario: "Wir fotografieren die Situation und decken die Leute mit Besitzstörungsklagen ein. Meine Mitarbeiter notieren die Autonummern, Anwälte zeigen die Raser und Zuschauer an." Laut Zeminar kam es dabei zu Tätlichkeiten: "Es gibt einen unverbesserlichen harten Kern. Die Wettfahrten sind gut organisiert. Es kommen Teilnehmer aus Wr. Neustadt, Horn oder Zwettl. Man ist bestens vernetzt." Inklusive Anwaltskosten kommt eine Anzeige auf 300 Euro. Über die Zahlungsmoral wollte Zeminar nichts sagen, viele Fälle gehen in die nächste Instanz. Knapp 300 Anzeigen wurden eingebracht.