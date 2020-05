Polizei will rund 150 private Mini-Bordelle schließen

Eines der ersten „Opfer“ der Polizeiaktion gegen Klein-Bordelle in Wien war ein Arzt, der beim Liebesakt ertappt wurde. Gegenüber den Beamten legte er fast schon eine Lebensbeichte ab und nannte zahlreiche weitere Adressen, wo man in privaten Wohnungen Sex gegen Geld bekommen würde. Die meisten davon sind den Beamten bereits bekannt, denn die Aktion in der Nacht auf Dienstag war erst der Beginn. Pro Aktionstag wird künftig ein Bezirk bestimmt, die Premiere war in Meidling. Drei Klein-Bordelle wurden ausgehoben, 18 illegale Prostituierte angezeigt und vier davon festgenommen, weil sie keine Aufenthaltserlaubnis hatten.