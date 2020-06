Park Hyatt Hotel: Wo das Geld schläft

Säckeweise Bauschutt, Stahlgerüste und meterlange Kabeln, wo in knapp drei Monaten Cocktails und Kaviar an Damen in Pelzmänteln und Herren mit teuren Uhren serviert werden sollen. In den Räumlichkeiten Am Hof in der Wiener City wird eifrig gearbeitet; die ersten der 143 Zimmer werden langsam fertig. Im Juni sollen bereits Gäste in Österreichs erstem Park Hyatt empfangen werden.

Ein bisschen Stress hat Ludger Wälken dadurch schon. Deswegen stehen beim Projektleiter der Signa Holding derzeit viel Sport und gesundes Essen auf dem Programm. "Jetzt darf keiner mehr krank werden", sagt Wälken, während er den KURIER über die Baustelle in der ehemaligen Bankzentrale führt. Das Hotel Am Hof ist sein bis dato längstes und größtes Projekt.