Wien: "Oase des Kindes" sperrt kommenden Mittwoch zu

Eltern und Kindergarten-Personal haben zum Teil ein Deja-vu – nachdem sie die "Alt Wien"-Pleite im vergangenen Sommer um Betreuungs- bzw. Arbeitsplatz brachte, stellt sie der Förderstopp für die acht "Oase des Kindes"-Standorte nun binnen weniger Monate erneut vor dasselbe Problem.

Wie berichtet, stellte die MA10 die Zahlungen wegen "grober Täuschung" durch den Betreiber ein. Obmann Robert Wrabel hatte dem Amt nämlich vorsätzlich verschwiegen, dass er das Geld – rund 700.000 Euro – für die Übernahme acht ehemaliger "Alt Wien"-Standorte ausgerechnet von Hassan Mousa bekommen hatte.

Der mittlerweile in U-Haft genommene Obmann der arabischen Kultusgemeinde hatte vor ihm den Kindergarten in der Floridsdorfer Weisselgasse betrieben. Das Problem ist bloß: Mousa strich die Stadt bereits im April vorigen Jahres wegen Verdachts des Fördermissbrauchs die Subvention. Wrabel habe befürchtet, keine Fördermittel zu bekommen, wenn er seine Geldquelle von Beginn an nenne, sagt MA10-Chefin Eva Reznicek.

Vorwürfe an Stadt

Deshalb fühle man sich getäuscht – was "der einzige Grund für die Kündigung des Fördervertrags" sei. Fördermissbrauch oder auch die verspätete Auszahlung von Gehältern lege man Wrabel dagegen nicht zur Last.

Der Obmann versucht nun den Spieß umzudrehen und macht die Stadt für den Status-quo verantwortlich. Werde ihm eine Basisförderung für jedes Kind gewährt, könne man bei höheren Monatstarifen für die Eltern den Betrieb aufrecht erhalten – andernfalls müsse man die Kindergärten mit Mittwoch schließen und sie anderen privaten Trägern übergeben.

Das wird man wohl auch müssen. Reznicek schließt weitere Förderungen aus.