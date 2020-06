Wien-Marathon: Organisatoren setzen zum Endspurt an

Vorbereitungen trifft derzeit auch Tanzschulleiterin Yvonne Rueff. Am 13. April gibt es neben den Marathonläufern auch Marathontänzer. Passend zum diesjährigen Motto "Alles Walzer" anlässlich des 200. Geburtstags des Gesellschaftstanzes wird es am Sonntag beim Stadtpark eine Tanz-Station geben. Sechs Stunden lang drehen sich Tanzpaare im Dreivierteltakt. Besucher sind eingeladen mitzutanzen – und zu spenden.

Das Spendengeld der Walzer-Station kommt der Österreichischen Krebshilfe zugute. Veranstalterin Yvonne Rueff: "Ich habe eine Freundin durch Krebs verloren. Seitdem habe ich mich dem Thema verschrieben."

Spenden können Interessierte aber nicht nur beim Walzertanzen. Der Vienna City Marathon startete eine neue Spenden-Plattform. Gemäß dem großen Marathon-Vorbild in London, der jährlich rund 80 Millionen Pfund an Spendengeldern lukriert, soll sich auch der Laufevent in Wien als Charity-Plattform einen Namen machen.