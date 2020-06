Liesings Straßen sind übersät von Schlaglöchern

Das ist der Weltstadt Wien nicht würdig“, ärgert sich ein Bewohner Liesings. Er meint damit den Straßenzustand in seinem Heimatbezirk. Tatsächlich sind viele Fahrbahnen im Süden Wiens in einer desolaten Verfassung, wie ein KURIER-Lokalaugenschein bestätigt.

Die fleckerlweise ausgebesserte Elisenstraße etwa gleicht einer Rumpelpiste. In der angrenzenden Fürst-Liechtenstein-Straße taten sich zum Zeitpunkt des Besuchs Schlaglöcher auf, in der Maireckergasse sind zum Teil die Stellplätze am Straßenrand nicht einmal befestigt.