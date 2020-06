Bim-Fahrer mit Schlagstock attackiert

Mit einem Schlagstock prügelte der Unbekannte auf den 38-Jährigen ein, berichtete die Polizei am Mittwoch. Der Lenker wollte die Tür schließen, damit der Aggressor nicht davonlaufen konnte, doch diese ging wieder auf. Der Jugendliche flüchtete mit einem Komplizen. Das Opfer trug bei der Aktion Platzwunden am Kopf sowie Prellungen am Unterarm davon, weil er eine Hand schützend vor den Kopf gehalten hatte. Er wird auch psychologisch betreut.

Es ist einer von mehreren Übergriffen auf Öffi-Lenker in den vergangenen Monaten. Am 10. März wurde ein Busfahrer am Reumannplatz von einem Passagier an der Weiterfahrt gehindert. Dann trat er mit einem zweiten auf den Fahrer ein. Ende Jänner wurde ein Straßenbahnfahrer am Franz-Jonas-Platz in Floridsdorf von einem 52-jährigen mit dem Messer attackiert und schwer verletzt.