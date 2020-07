Mordverdächtiger nach wie vor flüchtig

Einer der Zeugen verständigte währenddessen Polizei und Rettungskräfte. 30 Minuten lang versuchten die Sanitäter das 31-jährige Opfer mit allen Mitteln zu retten. Aber auch das: vergeblich. Die Verletzungen waren zu schwer.

Laut Polizeisprecher Roman Hahslinger waren das Opfer und der mutmaßliche Täter "gut miteinander bekannt". Beide wohnen in Wien, beide hätten an dem Kurs teilnehmen sollen. Allerdings sei es schon in der Vergangenheit immer wieder zu Streitereien zwischen den beiden jungen Männern gekommen. Das hätten Augenzeugen der Polizei berichtet.