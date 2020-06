Wien: Langer Weg zu kurzer Fußgängerzone

Immerhin soll allein der Abschnitt zwischen Andreas- und Kirchengasse zur Fuzo erklärt werden. Die Abschnitte abseits davon werden lediglich verkehrsberuhigt (siehe Grafik) . "Wir könnten uns aber Poller auf der Maria­hilfer Straße vorstellen, die den 13a einspurig durchführen", sagt Gries. Damit wäre eine Entflechtung von Öffi- und Fußgängerverkehr gegeben. Allein das Mascherl Fußgängerzone wäre nur mehr auf dem Abschnitt Neubaugasse bis Andreasgasse gültig – für Rot-Grün schwer als Erfolg zu verkaufen. "Ein weiterer Knackpunkt sind die Querungen für Autofahrer", sagt Mariahilfs Bezirksvorsteherin Renate Kaufmann ( SPÖ).

Die Ver­bindung Stumpergasse/Kaiserstraße dürfte gekappt werden. Die Ver­bindungen Schottenfeld­gasse/Webgasse und Otto-Bauer-Gasse/Zieglergasse sollen bestehen bleiben.

Im Büro von Vizebürgermeisterin Maria Vassilakou (Grüne) will man den Planungsstand nicht kommentieren. Es seien nur "Momentaufnahmen", wird ver­sichert. "Das Projekt wird immer mehr zum Planungssalat, der Orientierung für Kunden unmöglich macht und den Verkehr in den Bezirk verdrängt", sagt indes ÖVP-Klubchef Fritz Aichinger. Die ÖVP plädiert dafür, die Mariahilfer Straße so zu belassen wie sie heute ist.