Wien: Kapperltausch bringt mehr Strafen

Weniger freuen wird die Fusion die Autofahrer in Wien. Denn eine Aufwertung der Kontroll-Kompetenzen bedeutet auch mehr Strafen. Der Leiter der Wiener Verkehrsabteilung, Brigadier Karl Wammerl erklärt: "Parkt ein Pkw etwa in einer Ladezone, müssen die Kollegen von der Parkraumüberwachung Beamte mit den weißen Kapperln von der Polizei verständigen. Das vernichtet Zeit und ist extrem personalintensiv." Pro Jahr kosten die Parksheriffs die Stadt neun Millionen Euro. Demgegenüber stehen etwa 30 Millionen Euro an Strafeinnahmen. Diese Personalkosten fließen ab September autom atisch in die neue Polizei-Truppe.