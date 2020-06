Wien kämpft gegen "Frühpensionitis"

Geht es um ausgebrannte Mitarbeiter der Stadt Wien, so geht es vor allem auch um jene Menschen, die in Spitälern und Pflegeheimen arbeiten. Der Wiener Krankenanstaltenverbund ( KAV) hat nun eine Umfrage durchführen lassen. 25.000 Mitarbeiter wurden ge­beten, Auskunft darüber zu geben, wie schwer es heute fällt, die tägliche Arbeit zu bewältigen. Immerhin die Hälfte von ihnen hat geantwortet. Das Ergebnis: Die Mehrheit der Pfleger, Ärzte und Krankenschwestern gibt an, mit den Jobanforderungen zurechtzukommen. Doch 46 Prozent der Befragten leiden unter "hohem Zeitdruck", 39 Prozent macht "emotionale Belastung" am Arbeitsplatz zu schaffen und 38 Prozent der Mitarbeiter klagen über "zu große Arbeitsmengen".

"Vor allem jenen, die älter als 50 Jahre sind, macht die Arbeit zunehmend zu schaffen", sagt KAV-General Wilhelm Marhold. "Wenn wir die Leute weiter lange in Beschäftigung halten wollen, müssen wir auch weiter investieren." In welchen Spitälern die Unzufriedenheit am größten ist, will er nicht sagen. Die einzelnen Häuser würden Ende Juni über Details informiert.

Überraschendes Detail

Traut man der Studie, so muss vor allem ein Ergebnis über­raschen. Jeder dritte Arzt gibt an, mit den Arbeitszeiten unzufrieden zu sein. "Für mich heißt das, dass die Ärzte selbst ihre Dienstzeiten verändern wollen", sagt Marhold. Seit längerem ringen KAV und Gewerkschaft um neue Arbeitszeitmodelle. Bislang ohne Ergebnis. Marhold will bis Jahresende neue Dienstzeiten, um die OP-Auslastung besser über den Tag zu verteilen. Gewerkschafts-Boss Christian Meidlinger: "Wir sind für andere Arbeitszeiten zu haben, aber nicht für weniger Geld."

Hintergrund: Ärzte müssten bei einer Reform wohl länger im Spital anwesend sein und hätten geringere Verdienstmöglichkeiten abseits des Spitals.