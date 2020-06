Justizministerium-Akten bei Transport verloren

Wegen achtlos auf der Straße herumliegender Aktenteile musste am frühen Donnerstagabend eine Funkstreife der Wiener Polizei zur Secession am Karlsplatz ausrücken. Als die Beamten die Papiere einsammelten, staunten sie allerdings nicht schlecht: Es handelte sich offensichtlich um Aktenstücke aus dem in Wien-Neubau ansässigen Justizministerium.