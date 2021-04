Wien-Josefstadt: Mann bei Zimmerbrand ums Leben gekommen

Ein Mann ist in der Nacht von Freitag auf Samstag bei einem Zimmerbrand in Wien-Josefstadt ums Leben gekommen. Das Feuer war aus derzeit noch unbekannter Ursache kurz vor Mitternacht in einer Wohnung in der Lerchenfelder Strasse ausgebrochen.

Eine Person konnte noch vor Eintreffen der Einsatzkräfte die Brandwohnung verlassen. Die alarmierten Feuerwehrleute kämpften unter Atemschutz mit einer Löschleitung gegen die Flammen.

Mann konnte nicht mehr gerettet werden

Im Zuge der Löscharbeiten wurde schließlich ein Mann gefunden, der die Brandwohnung nicht mehr rechtzeitig verlassen konnte. Er wurde ins Freie gebracht und dort sofort dem Rettungsdienst übergeben. Der Verletzte starb allerdings noch an der Einsatzstelle.

Gleichzeitig mit der Brandbekämpfung wurde das Stiegenhaus mit einem Hochleistungslüfter belüftet und die Nachbarwohnungen kontrolliert. Der Eisatz war gegen 1 Uhr beendet. Die Brandursache ist nun Gegenstand von Ermittlungen durch die Polizei.