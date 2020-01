Aufgepasst! Bei diesen Events sollten Sie 2020 in Wien dabei sein

Die Weihnachtsfeierlichkeiten sind überstanden und langsam ist es an der Zeit, den Kalender für 2020 zu befüllen. Material dafür gibt es genug: Wien wartet heuer nämlich mit vielen Events auf, die quasi Anwesenheitspflicht erfordern. Einige Konzerttermine sollten schon jetzt dick mit Leuchtstift markiert werden, wenn man noch Karten ergattern will. Und zwar unabhängig davon, ob man gerne in der ersten Reihe zu Rockmusik die Haare wild durch die Luft schüttelt oder lieber gemächlich sitzend gediegeneren Klängen lauscht.