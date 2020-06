15 Verletzte bei Gasaustritt und Wohnungsbrand

Gegen 2 Uhr mussten die Einsatzkräfte in die Wendstattgasse ausrücken. Dort stand eine Wohnung in Vollbrand. Insgesamt neun Bewohner von vier Wohnungen mussten ins Spital gebracht werden. In der Brandwohnung selbst wurden ein dreijähriges Mädchen und zwei Buben im Alter von neun und 13 Jahren verletzt. Die Wohnung wurde komplett zerstört. Als Brandursache wurde ein defektes Handy-Ladegerät ermittelt.