Höchstrichter schreiten gegen Taubenplage ein

Im Kampf gegen die Taubenplage bekommen die Wiener Schützenhilfe von höchster Stelle. Der Oberste Gerichtshof hat in einem Grundsatzurteil (8Ob78/13y) festgehalten, dass es sich Haus- und Wohnungseigentümer nicht gefallen lassen müssen, wenn der Nachbar die „unbeherrschbaren Tiere“ anlockt und dadurch Verschmutzungen verursacht.

Der Streit zweier Hauseigentümer mit Dachterrassen in der Wiener Innenstadt tobt seit Jahren. Der Innenhof der Klägerin grenzt an die Hausmauer des beklagten Nachbarn. Auf dessen Dachterrasse habe sich die Bepflanzung zu einem regelrechten Gestrüpp ausgewachsen. Die Tauben hätten sich diesen „kleinen Wald“ mitten in der Stadt zum Aufenthaltsort ausgesucht. Dadurch wird der darunter liegende Innenhof der Klägerin, in dem sich die Müllcontainer befinden, stark verunreinigt. Bewohner der Liegenschaft hätten sich wegen des sanitären Übelstandes bereits beschwert.

Der Kläger forderte vom Nachbarn die Unterlassung der Verschmutzungen.