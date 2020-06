Wien: Geschäft mit der Zweiklassenmedizin

Michael Gnant ist ein mächtiger Mann: Spitzenmediziner im Wiener AKH, einer der anerkanntesten Brustchirurgen des Landes und bei hiesigen Stadtpolitikern neuerdings sehr begehrt. Es sind Ärzte wie er, von denen sich die Gemeinde zig Millionen Euro fürs Wiener Stadtbudget verspricht. Was ist passiert?

Gesundheitsstadträtin Sonja Wehsely ( SPÖ) kündigte im KURIER an, den Anteil an Sonderklassepatienten in öffentlichen Spitälern erhöhen zu wollen. Die Stadt will künftig mehr Kasse mit Klassepatienten machen. "Das sind zig Millionen Euro, die ich nicht den Privatkliniken überlassen will", sagt Wehsely. Derzeit liegt der Anteil der Privatpatienten in den Gemeindespitälern bei nur fünf Prozent. Jährlich spülen die Sonderklasse­patienten 32 Millionen Euro in die Kassen des zur Stadt gehörenden Krankenanstaltenverbunds (KAV). Geld, das letztlich auch normal versicherten Patienten zugute kommt, weil dabei die Spitäler mitschneiden. Das Ziel der Stadt lautet nun: "Ein Privatpatientenanteil von elf Prozent wäre durchaus realistisch", sagt KAV-Boss Wilhelm Marhold. Damit könnte der öffentliche Spitalsträger mit jährlich 60 Millionen Euro rechnen.

Doch was muss passieren, damit Ärzte wie Gnant der "Goldenen Meile" – so wird das Privatklinikengrätzl rund um das AKH genannt – den Rücken kehren? "Wir könnten die Hotelkomponente weiter verbessern", sagt Marhold.

Gnant, der sein AKH-Salär auch mit Operationen im Goldenen Kreuz aufbessert, hält dagegen: "Der Vorstoß ist zu begrüßen. Doch wegen einer zweiten Nachspeise wechselt niemand ins Gemeindespital." Seine Botschaft lautet: Patienten wollen dort behandelt werden, wo die Leistung besser ist, und Ärzte wollen dort operieren, wo sie mehr verdienen.