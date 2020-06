Wien: Gefangen im Bermudadreieck

Außerdem weiß niemand, wie die Bauordnung in dem Punkt genau zu verstehen ist. Der oberste Baupolizist Wiens, Gerhard Cech (MA 37), sagt: "Der Wortlaut lässt Unschärfen zu. Es handelt sich sicher um einen Graubereich." So dürfe ein Arzt in Mladeks Wohnung eine Praxis betreiben, während ein Rechtsanwalt wiederum hier schlafen müsste, um eine Kanzlei zu führen. Was dies für andere Berufe heißt, ist "nicht ausjudiziert". Unklar ist auch, was mit all den Rechtsanwälten und Steuerberatern ist, die in einer Wohnzone arbeiten, dort aber nicht wohnen. Mladek ärgert die mangelnde Rechtssicherheit. "Dass hier praktisch ein Wohnzwang entsteht, kommt einer kalten Enteignung gleich", sagt sie. "Wohnzonen in stark belasteten Grätzln müssen von der Regelung ausgenommen werden."

Bei Bezirksvorsteherin Ursula Stenzel ( ÖVP) stößt dies auf taube Ohren: "Am Ende wäre die Innere Stadt ein bloßer Party- und Bürobezirk. Ich kämpfe hier um jeden Quadratmeter Wohnraum." Einer Umwidmung würde sie nicht zustimmen. Auch im Rathaus, das Stenzel übergehen könnte, steht man auf der Bremse. Im Büro von Planungsstadträtin Maria Vassilakou (G) heißt es: "Die wachsende Stadt braucht in erster Linie Wohnraum – wir wollen, dass die Menschen in der Stadt wohnen – was wir nicht brauchen, ist ein wachsender Speckgürtel." Vorstellbar sei aber, die Bauordnung verständlicher zu formulieren, um legistische Klarheit zu schaffen. Mladek ist das zu wenig. Sie überlegt, die Volksanwaltschaft in der Causa anzurufen. "Nicht nur ich fühle mich hintergangen. Es sind viele, die auf der Strecke bleiben."