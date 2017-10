Wien: Fünfjähriger stirbt nach Fenstersturz

Ein fünfjähriger Bub ist am Donnerstagnachmittag aus einem Gangfenster im vierten Stock eines Hauses am Wiener Lerchenfelder Gürtel gestürzt und ums Leben gekommen. Das teilte Polizeisprecher Harald Sörös am Freitag mit. Das Kind spielte mit seinem Bruder am Gang, die Eltern waren nicht anwesend. Der Bub erlag im Krankenhaus seinen schweren multiplen Verletzungen. Mit großer Wahrscheinlichkeit führten die lebensgefährlichen Kopfverletzungen zu seinem Tod, wie Andreas Huber, Sprecher Rettung, am Freitag auf APA-Anfrage mitteilte.

"Es wurde entschieden, den Buben so schnell wie möglich ins Spital zu transportieren", sagte Huber, "Während des gesamten Transports wurden lebenserhaltende Maßnahmen durchgeführt." Die Rettung war mit drei Teams am Unfallort, später sei noch eines zur Unterstützung der Mutter nachgekommen.

Bruder sah Absturz

Auf wien.orf.at erklärt Harald Sörös von der Wiener Polizei: „Er ist durch ein offenes Gangfenster in den Innenhof gestürzt. Er hat sich dabei Verletzungen zugezogen, an denen er Stunden später im Krankenhaus gestorben ist.“

Der siebenjährige Bruder des Opfers sah dessen Absturz, berichtet orf.at weiter. Er konnte aber bisher noch keine Angaben zu dem Unglück machen. Die Eltern der Buben befanden sich zum Zeitpunkt des Unglücks in der Wohnung.