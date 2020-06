Wien-Fünfhaus: Räuber von Juwelier erschossen

Noch während die Tatortgruppe in einem eilends aufgestellten Zelt die Leiche untersuchte, wurde der Juwelier befragt. Laut Polizeiangaben besaß er seine Waffe legal. Die Polizei prüft derzeit, ob es sich um Notwehr handelt. Diese ist laut Gesetz erlaubt, wenn es sich um einen ... unmittelbar drohenden ... Angriff auf Leben, Gesundheit, körperliche Unversehrtheit, Freiheit oder Vermögen von sich oder einem anderen handelt. Ansonsten kann es sich um Notwehrüberschreitung handeln.

In vergleichbaren Fällen in der Vergangenheit kam es meist erst gar nicht zu Prozessen, in Österreich ist die Staatsanwaltschaft in diesen Fällen meist auf Seiten der Schützen gewesen. So hatte im Jänner 2010 ein 63-jährige Trafikant in der Vorgartenstraße (Wien-Leopoldstadt) einen Räuber erschossen, als dieser in die Geldlade griff. Im Juli 2004 hatte ein ebenfalls 63-jähriger Geschäftsmann einen mutmaßlichen Einbrecher mit einer Pistole durch die geschlossenen Rollbalken hindurch erschossen. Ein Pole brach tödlich getroffen zusammen. In beiden Fällen wurde Notwehr angenommen, und es gab keinen Prozess. Zur Waffe griff Anfang Juni auch ein Taxifahrer, als ihn ein junger Fahrgast von hinten am Hals gepackt hatte und mit einem Messer bedrohte, Der Fahrer zog laut Polizeiangaben eine Pistole aus dem Seitenfach des Wagens und gab rückwärts einen Schuss ab.