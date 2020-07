Wien: Frau springt bei Brand aus Fenster und stirbt im Spital

Am Donnerstag gegen 5 Uhr Früh wurde die Berufsfeuerwehr zu einem Brand in einer Dachgeschoßwohnung in der Karplusgasse gerufen. Noch bevor die Feuerwehr eintraf, dürfte eine Frau vor den Flammen durch ein Fenster im fünften Stock geflüchtet sein. Sie sprang aus dem Haus und zog sich dabei schwere Kopfverletzungen zu.

Polizei und Feuerwehr leisteten Erste Hilfe, bis die Berufsrettung, die mit mehreren Teams vor Ort war, die Reanimation übernahm. Die 34-Jährige wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht, wo sie laut Polizei am Donnerstagvormittag starb.

In der Wohnung befanden sich außerdem der Lebensgefährte der Frau und zwei Kinder, die unverletzt davon kamen. Sie konnten die Wohnung rechtzeitig verlassen. Sie werden von einem Team der Akutbetreuung Wien psychologisch versorgt.

Weitere Personen gerettet

Die Feuerwehr bekämpfte unterdessen den Brand mit zwei Löschleitungen - die Flammen schlugen schon aus dem Fenster. Mehrere Bewohner des Mehrparteienhauses konnten sich selbst retten, zwei weitere wurden von der Feuerwehr mit Fluchtfiltermasken ins Freie gebracht. Die Feuerwehr war mit 33 Mann im Einsatz, gegen 7.45 Uhr konnte "Brand aus" gemeldet werden.

Die Ursache für den Brand ist noch nicht bekannt - die Brandermittler des Wiener Landeskriminalamts haben Untersuchungen aufgenommen.