In Wien ist am Mittwoch eine Katze in einer aufwendigen Aktion von der Berufsfeuerwehr gerettet worden. "Zula" war in Simmering in einen Spalt zwischen einer Garage und einem Geräteschuppen gefallen. Die Tochter der Besitzerin hörte das klägliche Miauen, konnte das Tier aber nicht befreien. Die Feuerwehr rückte mit schwerem Gerät an und stemmte ein Loch in die Ziegelmauer, um die Katze zu bergen.

Zunächst versuchten die Feuerwehrleute, das Tier über das Garagendach zu erreichen und mit einem Teleskopstiel aus dem Spalt zu schieben. Dies misslang, die Katze war zu schwer eingeklemmt, sie befand sich mit dem Bauch nach oben im Spalt. Die Einsatzkräfte erkundeten schließlich mit einer Taucher-Spezialkamera den Zustand des Tiers. "Es ist ja nichts blöder, als wenn man ein Loch in die Wand macht und die Katze damit zerteilt", sagte Oberbrandrat Christian Feiler der APA. "Wir sind für Mensch und Tier da."

Mit einem schweren Bohrhammer stemmten die Einsatzkräfte vom Geräteschuppen aus ein Loch in die Ziegelmauer. Ein Feuerwehrmann zog "Zula" schließlich raus. Die Katze war wohlauf, aber vom Staub und den Strapazen mitgenommen. Sie wurde Mutter und Tochter übergeben, die sofort zu einem Tierarzt fuhren, berichtete die Feuerwehr.