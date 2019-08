Wien: Festnahme nach 29 Bombendrohungen gegen öffentliche Plätze

Zwischen Dezember 2018 und Anfang August 2019 ist es bei den Notrufnummern diverser Wiener Blaulichtorganisationen zu insgesamt 29 Anrufen gekommen, in denen ein vorerst unbekannter Täter drohte, stark frequentierte Einkaufszentren, Krankenhäuser oder Kirchen in die Luft zu sprengen.

Beamte der Bereitschaftseinheit erstellten basierend auf den bisherigen Drohungen ein Einsatzkonzept rund um die Örtlichkeiten und Zeiten der Droh-Anrufe und waren am 8. August 2019 mit zivilen Streifen in den in Frage kommenden Wiener Bezirken unterwegs.

Um 12 Uhr gelang es den Polizisten tatsächlich, den 20-jährigen mutmaßlichen Täter bei einem neuerlichen Anruf bei der Polizei aus einer Telefonzelle in der Schönbrunner Straße in Margareten vorläufig festzunehmen. Er wurde wegen mehrfacher gefährlicher Drohung angezeigt. Das Landeskriminalamt Wien überprüft derzeit ob es zu weiteren Vorfällen gekommen ist.

Kein "Lausbubenstreich"

Bombendrohungen und Drohanrufe gegen öffentliche Einrichtungen oder auch Schulen werden fälschlicherweise oft als „Streich“ oder „Scherz“ verstanden. Tatsächlich ist aber das Delikt der „Gefährlichen Drohung“ im Strafgesetzbuch mit einer Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren sanktioniert.

Die Polizei weist außerdem daraufhin, dass solche Anrufe stets eine Vielzahl an Einsatzkräften für etwaige Durchsuchungen und Evakuierungen in Anspruch nehmen, die somit für andere Aufgaben nur eingeschränkt zur Verfügung stehen.